دراسة: الشوكولاتة أفضل علاج للكحة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أظهرت دراسة حديثة أن تناول الشوكولاتة خلال التعرض للكحة والسعال يقلل من أعراض الكحة.

وبحسب موقع "ميرور" أظهرت الدراسة أنه من الأفضل تناول قطعة من شوكولاتة الحليب عند تعرضك للسعال ومشاكل الجهاز التنفسي من الأدوية التقليدية.

ورأى الباحثون نتائج دراسة حديثة حول الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية و من بينها دواء جديد يحتوى على الكاكاو.



فوفقاً للبروفسور "آلين موريس"، رئيس قسم أمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي في جامعة هال والعضو المؤسس للجمعية الدولية لدراسة السعال «أن الشوكولاتة تهدئ السعال.

وتم إجراء الدراسة على 163 شخصاً التي كشفت أن المرضى الذين يتناولون الشوكولاتة شهدوا تحسناً كبيراً خلال يومين من الإصابة بالسعال.

ووجد الباحثون في كلية إمبريال كوليدج في لندن أن الثيوبرومين، وهو أحد العناصر الموجودة بالكاكاو، أفضل في كبح الحافز للسعال من الكودايين وهو المكون الذي يستخدم عادة في أدوية السعال.

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