الخطوات الأمثل للتعامل مع حالات الحروق والجروح العميقة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (خاص)

خلال استضافة الدكتور/ أكرم أبو دقن، إخصائي طب الطوارئ في قناة الآن، أشار لكيفية تقديم الإسعافات الاولية في حالات الطوارىء والحروق وأيضاً الجروح العميقة، حيث أوضح بأن إستخدام مواد التعقيم خاطئة بل ينبغي غسل الجرح بالماء فقط ، ثم وضع ضمادات أو قطع قماش دون ربط الجرح، مع نقل المريض للمستشفي بأسرع وقت.

وأشار بوجود عادات خاطئة يتم فعلها لمحاولة منع النزيف مثل وضع مواد على الجرح كإستخدام البن، وهذا يؤثر سلباً على تنضيف الجرح حيث يسبب إلتهابات، مع ضرورة إزالة أى أجسام تسبب الحرارة.



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