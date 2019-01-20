6 فوائد مهمة للكرافس.. يقوي البصر ويحمي من السرطان

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يعتبرُ الكرافس من الخضروات المهمّة للصحة، باعتباره مصدراً للفيتامينات والمعادن والألياف. إلى ذلك، فإنّ الكرافس مفيد جداً للراغبين في إنقاص وزنهم نظراً لأنه قليل السعرات الحرارية، إلى جانب أنه مصدر جيد للبوتاسيوم ويحتوي على كميات قليلة من فيتامين "سي" وحمض الفوليك.

ومع هذا، فإنّ الكرافس يتميّز بفوائد عديدة وهامة وهي على النحو التالي:

1- يحارب مرض النقرس ويقلل من مستوى هرمونات تعمل على تضييق الأوعية الدموية وترفع ضغط الدم.

2- يقلل من خطر الإصابة بالإلتهابات، كما أنه يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان، إذ أنّ احتواءه على متعددات "الأسيتيلين" تساهم في تدمير مادة "البنزوبيرين" المسرطنة، والموجودة بشكل خاص في اللحوم المشوية.

3- يخفض نسبة الكوليستيرول في الدم، ويساهم في تركيز الدهون الثلاثية في الجسم.

4- يقي من قرحة المعدة لاحتوائه على الإيثانول الذي يعتبر مفيداً لحماية بطانة الجهاز الهضمي من القرحة.

5- يساعد على النوم والاسترخاء لاحتوائه على نسبة عالية من معدن المغنيزيوم.

6- يساعد على تقوية البصر إذ أن كوباً من الكرفس المفروم يحتوي على 10% من حاجة الجسم اليومية لفيتامين "أ"، الذي يعدّ من أهمّ المغذيات الحيوية الداعمة لصحة العينين.

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