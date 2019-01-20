علاجٌ قد ينهي عصر "مرض السكري".. هذا ما فعله العلماء

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (الشرق الأوسط)

قام فريق بحثي أمريكي بتحويل خلايا جذعية تمّ انتاجها من خلايا الجلد إلى خلايا بيتا المنتجة للأنسولين، التي يؤدي الخلل فيها إلى مرض السكري.

وتمّ تصنيع الخلايا الجديدة من خلايا جلد بشرية، وقد جُرّبت على فئران التجارب. وتبعاً للدراسة، فإنّ هذه الخلايا كانت أكثر حساسية وتفرز الأنسولين الذي يتوافق بشكلٍ أفضل مع مستويات الغلوكوز.

بدوره، أشار ليوناردو فيلازكو كروز، الباحث في مختبر د.ميلمان، وأحد أعضاء الفريق البحثي، في حديث لـ"الشرق الأوسط" إلى أنه "بعد اكتمال عملية نمو خلايا بيتا المصنعة من الخلايا الجذعية، قام الباحثون بزراعتها في فئران مصابة بداء السكري، بعد أن كبت أنظمة المناعة لديها حتى لا ترفض الخلايا البشرية، وأنتجت تلك الخلايا المزروعة الأنسولين بمستويات تتحكم بفاعلية في نسبة السكر في دم الفئران".

وعن انتقال هذه التقنية إلى البشر، أوضح كروز أنّ "هناك الكثير من العقبات اللوجستية التي يجب إزالتها قبل الانتقال لهذه المرحلة"، وأضاف: "هذا النوع من الأبحاث متعدد التخصصات للغاية ويتطلب علماء أحياء، ومهندسين، وأطباء، للعمل معاً على تحقيق علاج وظيفي لمرض السكري، وأنا متفائل بتحقيق ذلك لتصبح الخلايا الجذعية علاجاً خلوياً فعالاً لمرض السكري".

للمزيد:

دراسة: التوتر يزيد خطر الإصابة بالزهايمر