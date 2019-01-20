"الكبد الدهني".. مرض صامت قد يقتل المصاب به

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (غرفة الأخبار)

الكبد عضو هام في جسم الإنسان، وهو بحجم كرة متوسطة، يقع تحت القفص الصدري مباشرة على الجانب الأيمن من البطن، وهو مخزن سموم الجسم، فوظيفة الكبد هي تخليص الجسم من المواد السامة.

يمكن أن يورث مرض الكبد (الوراثي) أو تسببه مجموعة متنوعة من العوامل التي تضر الكبد ، مثل الفيروسات والكحول، ترتبط السمنة أيضا بأضرار الكبد، مع مرور الوقت ، يؤدي تلف الكبد إلى التندب (تشمع الكبد) ، والذي يمكن أن يؤدي إلى فشل الكبد ، وهو حالة تهدد الحياة.

لدى المرضى المصابين بمرض كبدي ناجم عن تناول المشروبات الكحولية، قد تتفاقم الأعراض وتزداد سوءا، بعد فترات من الإفراط في شرب الكحول. أما مرض الكبد الدهني غير الناجم عن تناول المشروبات الكحولية فمن الممكن أن يتوقف أو ينعكس، أو قد يزداد سوءا في المقابل.

في الحالات التي يتطور فيها مرض تليف الكبد (تشمع الكبد -Liver cirrhosis)، يفقد الكبد قدرته على العمل والقيام بمهامه الوظيفية. مرض الكبد الدهني غير الناجم عن استهلاك الكحول (NAFLD - Non - alcoholic fatty liverdisease)

يتم اكتشاف الكبد الدهني، غالبا، في أعقاب فحوصات روتينية. فقد يلاحظ الطبيب أن الكبد متضخم قليلا، أو قد يلاحظ وجود علامات تدل على كبد دهني، من خلال فحوصات الدم.

كذلك، قد يشك الطبيب بوجود المرض، في أعقاب استجواب طبي، أو خلال فحص جسدي.

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