9 أمور جيدة ستحدث لجسمك إذا تناولت بيضتين يومياً

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( bright side )

لطالما كان الحديث عن فوائد البيض محل جدل بين مؤكد على ضرورة تناوله كل يوم وبين آخرين يحذرون من كثرته وارتباطه بالكوليسترول

موقع برايت سايد جمع نتائج الدراسات الحديثة حول فوائد تناول البيض لجسم الإنسان. و اتضح أن تناول بيضتين إلى ثلاث بيضات يومياً هي الكمية المثالية لكل شخص

1. عقلك تحت حماية الكولين

الفوسفوليبيدات ، التي تضمن التواصل الطبيعي لخلايا الدماغ ، تتكون من الكولين. وقد ثبت سريريا أن هذا الفيتامين الخاص هو أهم مواد البناء في المخ. إذا كنت تأكل بيضتين في اليوم ، سيتلقى جسمك ما يكفي من هذه المغذيات.ومن المهم معرفة أن نقص الكولين يؤدي إلى انخفاض الذاكرة

2.الحفاظ على البصر بفضل مادة اللوتين

أظهر بحث جديد أن بيض الدجاج غني باللوتين. وهذه المادة مسؤولة عن جعل البصر واضح وحاد. أما إذا نقص، تتراكم التغييرات المدمرة في أنسجة العين ، وتتدهور الرؤية .

3.فيتامين (د) يساعد على امتصاص الكالسيوم

البيض المسلوق يحتوي على كمية رائعة من فيتامين ( د) تماثل تلك الموجودة في زيت السمك و يساعد فيتامين د الكالسيوم على امتصاص وتقوية العظام والأسنان بشكل أفضل.

4. فيتامين ب يحمي الجلد والشعر والكبد

يساهم البيوتين وفيتامين ب 12 والبروتينات المغذية القابلة للهضم في تقوية الشعر والجلد.وتعزز الفوسفوليبيدات الموجودة في بيض الدجاج على القضاء على السموم من الكبد.

5.تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

أظهر بحث جديد أن الكولسترول الموجود في البيض كميته متعادلة مع الفوسفاتيدات ، لذلك البيض لا يعد ضاراً بصحتنا. كما أنه يمنع إنتاج الكوليسترول في الجسم. بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي البيض على أحماض أوميغا 3 التي تقلل مستويات الدهون الثلاثية ، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

6.خسارة الوزن

إذا أشفت بيضة إلى وجبة فطور متوازنة وصحية ستخسر الوزن مرتين أسرع بحسب ما توصل له علماء أمريكيون

7.تقليل خطر الإصابة بالسرطان

مكون الكولين ، الـضروري جدا للدماغ ، يقلل أيضا من خطر الاصابة بالسرطان. ووفقا لنتائج دراسة حديثة ، فإن خطر الإصابة بسرطان الثدي قد انخفض بنسبة 18٪، لدى النساء اللواتي يتضمن نظامهن الغذائي اليومي في مرحلة المراهقة البيض.



8.مفيد عند التخطيط للإنجاب

يساعد البيض على تكوين الحيوانات المنويّة عند الرجل؛ نظراً لاحتوائه على حمض الفوليك، كما يعدّ البيض من أهمّ الأغذية التي يجب على المرأة الحامل أن تتناولها؛ فالبيض غنيّ بالعناصر الغذائيّة التي تحافظ على صحة القلب؛ إذ يحتوي على مادة الكولين والبيتين، وهاتان المادّتان مهمّتان لنموّ مخ الجنين.



9.يبطئ الشيخوخة

أوضحت الأبحاث التي أجراها علماء هولنديون. أن البيض يساهم في اختفاء البقع التي تظهر على الجلد مع التقدم في العمر عند 87 ٪ من النساء في عمر 35 إلى 40 سنة.

مصدر الصور : brightside

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