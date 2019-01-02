اكتشاف خلايا مناعية تحارب سرطان الجلد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

اكتشف علماء في أستراليا خلايا مناعية لديها القدرة على تعطيل نمو الأورام الميلانينية (أحد أنوع سرطان الجلد)، ما يعطي فرصة لتوفير علاجات مناعية تعتمد على هذا النوع منها. ووجد الباحثون في معهد بيتر دوهرتي بمدينة ميلبورن أن خلايا تسمى (TRM/T) كانت قادرة على السيطرة على الورم في الفئران طيلة فترة حياتها. وفقا لموقع "alhurra".

واستطاعت الباحثة سيمون بارك، بواسطة المجهر، مشاهدة هذه الخلايا المناعية وهي تتحرك في الجلد وتقوم بوقف نمو الخلايا الميلانينية التي تجدها في طريقها، والأخيرة أمكن رؤيتها وهي ثابتة في الجلد. وأشار المعهد في بيان إلى أن المرضى الذين يتعافون من هذا النوع من السرطان معرضون لخطر عودة الورم مرة أخرى بعد سنوات من العلاج.

وقالت بارك إن الدراسة تؤكد أن إزالة هذه الخلايا المناعية تؤدي إلى تكاثر نمو الخلايا السرطانية مرة أخرى. وأوضحت أن بالإمكان استخدام هذه الخلايا لتقوية قدرة مناعة الجسم على محاربة المرض.

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