وصفة تخلصكم من الأرق بسرعة.. الموز هو السر

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يواجه الكثيرون مشكلة الأرق التي تلازمهم بشكلٍ مستمر، الأمر الذي ينعكس سلباً على نشاطهم اليومي. وللتغلب على هذه المشكلة، يعمد البعض إلى تناول الأدوية والعقاقير من أجل النوم، الأمر الذي لا يُعتبرُ صحياً على الإطلاق.

ومع أنّ هناك الكثير من الوصفات التي تساعد على الاسترخاء، ثمة حيلة طبيعية تساعد الإنسان على النوم وتتمحور في "شاي الموز" الذي يحل المشكلة من جذورها.

ووفقاً للدراسات، فإنّ المغنيسيوم والبوتاسيوم في الموز، يلعبان الدور الأبرز في تهدئة الجسم، ويعملان على تحقيق استراخاء الأعصاب والعضلات.

ولذلك، كلّ ما تحتاجه إليه لإتمام هذه الوصفة هو التالي: موز - ماء - رشة قرفة.

طريقة التحضير:

- ضعوا الموزة مع قشرتها في وعاء ماء واغلوها لمدة 10 دقائق.

- صفّوا المياه ورشوا القليل من القرفة عليها.

- اشربوا المزيج قبل ساعة من النوم.

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