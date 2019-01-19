هل تضاعف المشروبات الغازية خطر الإصابة بالسكري؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (منى عواد)

أصبحت المشروبات الغازية ضيفاً دائماً على السفرة الأمر الذي تسبب في مضاعفة خطر الإصابة بمرض السكري، وخاصة بعد أن كشفَ العلماء أن عبوةَ المشروبات الغازية المتوسطة تحتوي على ما يقرُب من خمس عشرة إلى ثمانِ عشرة ملعقة صغيرة من السكر، أي ما يقرب من مئتين واربعين سعرةً حراريًا.

أما الأمر الكارثي هو تأكيدُ الأطباء على أن هذه النوعية من الكربوهيدرات سريعة الهضم تُضاف إلى السعراتِ الحرارية اليومية للإنسان ولا تكون بديلاً لها، وخاصة اذا كان الشخص لايبذل اي نشاط بدني الأمر الذي يتسبب في النهاية بتخزينِ كمية السكر والسعرات الحرارية داخل الجسم بدلاً من حرقه.

- أحدثُ الدراسات العلمية كشفت على وجودِ علاقة قوية بين المشروبات الغازية المحلاة وذات النكهات القوية كالكوكاكولا، وبين الإصابة بمشاكل القلب والنقرس، مقارنة بالأنواع الأخرى من المشروبات الغازية ذات الألوان الفاتحة أو المنكهات القليلة.

من أضرار المشروبات الغازية

انه - يتم تحويل الكميات الكبيرة من السكر الموجودة في المشروبات الغازية إلى الدهون في الكبد

- والسكر يزيد بشكل كبير تراكم الدهون في البطن.

- وايضاً أضرار المشروبات الغازية انها لا تحتوي على المشروبات الغازية على أي من المغذياتِ الأساسية... فقط السكر.

كما ربطت دراسة أمريكية سابقة بين المشروبات الغازية المحلاة وارتفاع نسبة السكر في الدم بشكل سريع، وأرجع الأطباء ذلك إلى سرعة هضم الأطعمة ذات نسبة السكر العالية بشكل أسرع مقارنة بالمأكولات والمشروبات ذات نسبة السكر المنخفضة.

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