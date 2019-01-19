دراسة تكشف كارثة.. السجائر الالكترونية تحوي فضلات بشرية!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت مجموعة بحثية استرالية أنّ "السجائر الالكترونية تحتوي إلى مكونات مقززة، قد تجعل المدخنين يعيدون النظر في تدخينها"، لافتةً إلى أنّ "المواد المستخدمة فيها هي سوائل تعرف علمياً بالعصير الالكتروني".

وخلال دراستهم، فحص الباحثون السوائل الخالية من النيكوتين، ووجدوا فيها بعض المواد المقززة، مشيرين إلى أنّ "60% من محاليل السجائر الالكترونية تحتوي على النيكوتين رغم تقديمها بأنها خالية منه"، كاشفين أنّ "بعضها يحتوي على فضلات بشرية ومبيدات الآفات الزراعية".

ووفقاً لموقع RTL الألماني، فإنّ الباحثين لفتوا في دراستهم إلى أنّ "المحاليل المباعة عن طريق الانترنت أو المتاجر تحتوي على مكون سام آخر هو كلوروفينول - 2، المستخدم عادةً للتخلص من الحشرات أو كمادة مطهرة".

ورأى الباحثون أنّ "المشكلة الأكبر تكمن في الملصقات الموجودة على علب هذه المحاليل، إذ لا تقدم معطيات كافية عن محتوياتها".

وفي تصريح له لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أكّد المسؤول عن الدراسة ألكسندر لاركومب أنّه "تم العثور على مواد أخرى تنتجها أجسام البشر والحيوانات، ما يعني أن انتاج المحاليل المتبخرة للسجائر الالكترونية ليس نظيفاً كما كان يُعتقد سابقاً".

للمزيد:

الكستناء رفيق الشتاء.. 6 فوائد صحية مذهلة! (صور)