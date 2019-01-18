8 ميزات صحية للفول السوداني لم تكن تعرفها (صور)
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )
الفول السوداني معروف في المنطقة العربية كوجبة يمكن تقديمها للتسلية في جلسات التسامر ، لكن هل كنت تعلم أن هذه الحبوب غنية حقاً بالفوائد الصحية .. اليك 8 فوائد لم تكن تعرفها عنه ..
1- غني بالبروتين
يمدك الفول السوداني بنحو "7" جرامات من البروتين مع كل "30" جراماً تأكلها.
2- يحتوي عـلى فيتامين B
يحتوي الفول السوداني على فيتامين "B"، فكل "30" جراماً تحتوي على "15%" من كمية النياسين التي يحتاجها الجسم يومياً، وهو فيتامين ضروري لإنتاج الطاقة.
3- غني بالألياف المشبعة
يحتوي الفول السوداني على نسبة عالية من البروتين والألياف التي تُشعرك بالشبع.
4- مضاد للأكسدة
يحتوي الفول السوداني على فيتامين "هـ" المضاد للأكسدة، والذي يساعد في حماية خلايا الجسم من التلف.
5- يغطي احتياجات الجسم من الألياف
يحتوي كل "300" جرام من الفول السوداني على "10%" من نسبة الألياف التي يحتاجها الجسم يومياً.
6- جيد للعظام
يعد الفول السوداني مصدر جيد للماغنسيوم، الذي يساعد في الحفاظ على صحة عظامك.
7- حارق للدهون
يعتبر الفول السوداني مصدراً ممتازاً للحصول على المنجنيز، الذي يساعد الجسم في حرق الكربوهيدرات.
8- سهل الحمل
بالإضافة إلى كل هذه الفوائد، فإن طعم الفول السوداني لذيذ وشهي، كما يمكن حمله بسهولة.
اقرأ أيضاً :
تقرير عالمي يحدد النظام الغذائي الأمثل لعام 2019
9 طرق للحصول على "ابتسامة هوليوود" بمكونات منزلية