8 ميزات صحية للفول السوداني لم تكن تعرفها (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

الفول السوداني معروف في المنطقة العربية كوجبة يمكن تقديمها للتسلية في جلسات التسامر ، لكن هل كنت تعلم أن هذه الحبوب غنية حقاً بالفوائد الصحية .. اليك 8 فوائد لم تكن تعرفها عنه ..

1- غني بالبروتين

يمدك الفول السوداني بنحو "7" جرامات من البروتين مع كل "30" جراماً تأكلها.

2- يحتوي عـلى فيتامين B

يحتوي الفول السوداني على فيتامين "B"، فكل "30" جراماً تحتوي على "15%" من كمية النياسين التي يحتاجها الجسم يومياً، وهو فيتامين ضروري لإنتاج الطاقة.

3- غني بالألياف المشبعة

يحتوي الفول السوداني على نسبة عالية من البروتين والألياف التي تُشعرك بالشبع.

4- مضاد للأكسدة

يحتوي الفول السوداني على فيتامين "هـ" المضاد للأكسدة، والذي يساعد في حماية خلايا الجسم من التلف.

5- يغطي احتياجات الجسم من الألياف

يحتوي كل "300" جرام من الفول السوداني على "10%" من نسبة الألياف التي يحتاجها الجسم يومياً.

6- جيد للعظام

يعد الفول السوداني مصدر جيد للماغنسيوم، الذي يساعد في الحفاظ على صحة عظامك.

7- حارق للدهون

يعتبر الفول السوداني مصدراً ممتازاً للحصول على المنجنيز، الذي يساعد الجسم في حرق الكربوهيدرات.

8- سهل الحمل

بالإضافة إلى كل هذه الفوائد، فإن طعم الفول السوداني لذيذ وشهي، كما يمكن حمله بسهولة.

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