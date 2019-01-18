يعزز صحة القلب.. 6 فوائد لمرق العظام لن تتوقعها

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

بعد غلي عظام الدجاج واللحم لأكثر من ساعتَين على نارٍ هادئة، ينتجُ لدينا حساء يعرف بـ"مرق العظام" أو "شوربة العظام". وفي الكثير من الدراسات، تحدث الأطباء عن مجموعة من الفوائد الصحية لهذا الحساء، إذ أنه يحتوي على كل القيم الغذائية الموجودة في العظام قبل غليها.

فما هي فوائده؟

1- يؤكد الأطباء أنّ هذا الحساء مفيد جداً لعظام الإنسان ومفاصله، لاحتوائه على الكولاجين والمعادن.

2- يعتبر مرق العظام من أبرز العلاجات التقليدية لنزلات البرد وأعراض الانفلونزا.

3- يساهم مرق العظام في علاج نقص المعادن، ويوفر كمية جيدة من الفوسفور والكالسيوم والبوتاسيوم والصوديوم والمغنيزيوم والكبريت الفلورايد.

4- يعمل مرق العظام إلى التقليل من الأرق.

5- يقلل من الالتهابات في الجسم ويساهم في تعزيز صحة القلب، كما أنه يقي من مرض السكري.

6- يخفف الإحساس بالتعب والإرهاق.

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