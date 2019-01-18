دراسات تكشف ظهور الشيب في الرأس.. ماذا يوصي الأطباء؟

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عندما يتقدّم الإنسان بالعمر، يزداد ظهور الشعر الأبيض في الرأس وما هو ما يُعرف بـ"الشيب"، وذلك بسبب عوامل كثيرة.

ووفقاً للدرسات، فإنّ "الشعر يفقد لونه بسبب تلف خلايا صبغة الميلانين المسؤولة عن لون الشعر والجلد تدريجياً بعد سنّ الثلاثين، الأمر الذي يسبب في وصول كمية أقل من الميلانين إلى الشعر". ولذلك، فعندما يتوقف وصول هذه الصبغة إلى الشعر، يصبح لونه أبيض.

وتوضح الدرسات أنّ "إنتاج صبغة الميلانين ينخفض بمقدار 10 - 20% سنوياً بعد سن الثلاثين من العمر، في حين أن الشيب يظهر أحياناً قبل ذلك لأسباب وارثية".

في المقابل، يشير الأطباء إلى أنّ "الشيب قد يظهر نتيجة سوء التغذية، إذ تعاني خلايا صبغة الميلانين من نقص البروتين والفيتامينات وحمض الفوليك والمعادن مثل النحاس والحديد والكالسيوم والزنك". ومع ذلك، يوصي الأطباء بنظام غذائي معتدل والتخلي عن العادات السيئة وأخذ قسط من الراحة يومياً، الأمر الذي يساهم في تفعيل عمل الخلايا بصورة طبيعية ليتوقف تغير لون الشعر، وتساقط ما تغيّر لونه مع الوقت.

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