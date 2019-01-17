دراسة : فوائد 30 دقيقة من المشي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

أوضحت دراسة حديثة أن القيام بأي نشاط بدني أو أي فعالية لمدة نصف ساعة بدلا من الجلوس يوميا، يقلل بشكل كبير من خطر الوفاة المبكر.

العلماء أكدوا أن الأنشطة البسيطة، مثل المشي عوضا عن الجلوس، لمدة نصف ساعة يوميا، يقلل خطر الوفاة المبكرة بنسبة 17 بالمئة، ووفقا لصحيفة "ذا صن"

وقال البروفيسور كيث دياز المشرف على الدراسة: "أكدت دراساتنا النظرية التي تؤكد أن الحركة الجسدية بأي أنواعها ولأي فترة من الوقت، لها منافع كبيرة".

وأضاف: "لو يجبرك عملك أو حياتك اليومية على الجلوس لفترات طويلة، فأنت تستطيع تقليل نسبة الوفاة المبكرة بالتحرك بشكل أكبر، على القدر الذي تستطيع فعله".

وأكد دياز أن "هناك بالتأكيد فوائد أكبر تعود على التمارين القوية.. حيث يجلس 1 من كل 4 بالغين أكثر من 8 ساعات يوميا جالسا".

وقالت الدراسة أن ممارسة التمارين القوية مثل تمارين الدراجات الرياضية الثابتة مثلا، تقلل نسبة الوفاة المبكرة بنسبة 35 بالمئة.

إذ شملت الدراسة التي أجريت ونشرت في المجلة الأميركية لعلم الأوبئة، على نحو 8 آلاف مشترك فوق عمر الـ45، وضع لهم أجهزة تراقب الحركة لمدة 4 أيام متواصلة.

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