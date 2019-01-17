انطلاق مؤتمر أمراض الأنف والأذن والحنجرة في دبي
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)
انطلقت اليوم أعمال المؤتمر الإماراتي التاسع لأمراض الأنف والأذن والحنجرة والسمعيات واضطرابات التواصل، والمؤتمر الدولي التاسع لرابطة الجمعيات العربية للأذن والحنجرة وجراحة الرأس والعنق
برعاية الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة،
المؤتمر يعقد في إمارة دبي بحضور أكثر من 2000 طبيب ومتخصص، على رأسهم رؤساء الجمعيات العربية والعالمية حسبما ذكرت وكالة وام ، ويستمر ثلاثة أيام .
وأشار معالي القطامي إلى أن المؤتمر الإماراتي لأمراض الأنف والأذن والحنجرة واضطرابات السمع والتواصل يمثل فرصة مهمة لمناقشة المستجدات العالمية وبحث القضايا الصحية المتعلقة بمشكلات الحواس الأساسية واضطرابات السمع والتواصل منوها إلى تطلع هيئة الصحة بدبي إلى صياغة موجهات وخلاصات علمية يمكن تطبيقها والاستفادة منها في برامج الوقاية من هذه الأمراض وعلاج المرضى.
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