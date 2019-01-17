أيها الرجال.. قلة النوم تهدّدكم بمرض خطير (دراسة)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أوضحت دراسة إسبانية جديدة أنّ "الرجال الذين ينامون أقل من 6 ساعات يومياً، معرضون للإصابة بتصلب الشرايين بنسبة 27% مقارنة بمن ينامون 7 إلى 8 ساعات".

ولفتت الدراسة التي أجريت في مركز كارلوس الثالث لأبحاث القلب في مدريد إلى أنّ "نقص النوم يؤدي إلى تراكم الدهون والكلستيرول على جدران عضلة القلب والشرايين، الأمر الذي يؤدي إلى تجلط الدم".

واعتمدت الدراسة المنشورة في مجلة "جورنال أوف أميركان كوليج أوف كارديولوجي" على مشاركة 3974 شخصاً بلغت نسبة الرجال بينهم الثلثين، علماً أن جميع المشاركين لم يكونوا على علم بوضعهم الصحي قبل الدراسة.

وأشار الباحثون إلى أنّ "استهلاك الكافيين والكحول يؤثر على انتظام النوم وعمقه، وينعكس ذلك سلباً على صحة القلب مع الوقت"، موضحين أن "نقص النوم مثل السكري وزيادة الالتهابات والسمنة، من عوامل الإصابة بأمراض القلب".

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