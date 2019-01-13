الصيام يصنع العجائب.. فوائده رائعة على الجسم (دراسة)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكّدت دراسة ألمانية حديثة على التأثيرات الإيجابية للصيام على صحة الإنسان، موضحة أنه "يقي الجسم من أمراض القلب والأوعية الدموية، والتهاب المفاصل وأمراض الجهاز الهضمي".

وبحسب الدراسة التي أجريت على 1422 شخصاً قاموا باتباع برنامج للصيام العلاجي لمدة سنة واحدة لفترات تترواح بين 4 و 21 يوماً، فإنّ "النتائج كشفت عن انخفاض كبير في الوزن ومحيط البطن وضغط الدم لدى هؤلاء، وقد تبين ذلك بناء لفحوصات الدم التي أجريت لهم قبل نهاية فترة الصيام وبعدها أيضاً".

ولفتت الدراسة التي نشرت في مجلة "بلوس وان" العلمية، إلى أنّ "الصيام ساهم في تعديل نسبة الدهون والغلوكوز في الدم"، مؤكدة أنّ "الصيام عزز شعور الرفاهية العاطفية والجسدية لدى المشاركين".

وأيّد حوالى 93.2% من الأشخاص الذين أجريت الدراسة عليهم، فكرة الصيام لفترات طويلة. ومع هذا، فقد أشار 341 شخصاً منهم أنّ "لمسوا تحسناً لديهم بالنسبة لالتهابات المفاصل والكبد الدهني وارتفاع مستويات الدهون في الدم ومتلازمة التعب"، فيما ذكر "93% من المشاركين أنّهم لم يشعروا بالجوع خلال فترة العلاج".

في المقابل، فقد بلغت نسبة الأشخاص الذين واجهوا مشاكل خلال الصيام حوالى 1%، وقد تنوعت بين اضطرابات النوم والصداع والتعب وآلام أسفل الظهر، خصوصاً في الأيام الـ3 الأولى.

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