عالم يكشف أعراض رئيسية للسرطان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نوفوستي)

كشف العالم ماكميلان كريس ستيلا من مركز أمراض الأورام في لندن، النقاب عن أهم سبعة أعراض رئيسية للسرطان

إذ تضم الأعراض التغيرات السريعة في عمل الأمعاء أو المثانة، والنزف "غير المبرر"،

وأي بروزات في الصدر أو أي مكان آخر في الجسم، والبلع الصعب، إلى جانب تغير لون أو مقياس شامة، والسعال الشديد مع بحة الصوت، وأي إصابات لا تلتأم لمدة طويلة.

كما حذر العالم عند الشعور بهذه الأعراض يجب اللجوء بسرعة إلى طبيب الأورام.

وأشار ستيل إلى أن الأعراض المذكورة قد تكون غير مرتبطة بأمراض الأورام، لكنه أوصى بزيارة الطبيب حال العثور عليها.

وقال: "أنت لا تضيع وقت الأطباء، عن طريق التحقق من الأعراض".

وذكر الطبيب البريطاني أن 4 من 10 أحوال لتطور أمراض الأورام يمكن منعها بفضل تشخيص المرض في الوقت المناسب.

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