حمية التفاح الأخضر.. 5 أيام فقط لرشاقة طالما تمنيتها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

رجيم التفاح الأخضر يضبط الشهية ويُخلِّص من الدهون، وبالتالي يُساعد في خسارة الوزن. ويعزِّز الرجيم المذكور الأيض، حسب باحثين في جامعة ولاية واشنطن، إذ كانت دراستهم المنشورة في مجلة "فوود كامستري" Food Chemistry عدَّدت التأثيرات مفيدة لـ"رجيم" التفاح الأخضر على بكتيريا الأمعاء وخسارة الوزن. وفقا لموقع "sayidaty".

التفاح الأخضر من الفواكه الصيفيَّة لذيذة الطعم، وفوائده الصحيَّة بالجملة، فهو غني بالعناصر الغذائية وقليل السعرات الحرارية. ويحتوي التفاح الأخضر على الفيتامين "ج" والحديد والنحاس والبوتاسيوم، فضلًا عن نسبة عالية من الألياف والماء، ونسبة قليلة بالمُقابل من السكر، مُقارنة بألوان التفاح الأخرى.

فوائد رجيم التفاح الأخضر

رجيم التفاح الأخضر يُساعد في خسارة الوزن؛ لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف والبوليفينولات. وتتوفَّر في قشور التفاح الأخضر مادة البكتين التي تُحسِّن عملية الهضم في المعدة، وتُليِّن حركة الطعام في الأمعاء. علمًا بأنَّ التفاح الأخضر يلعب دور الـ"بروبيوتيك" في الأمعاء، فيُحسِّن نوعيَّة البكتيريا عند البدينين، كي تصبح شبيهة أكثر بتلك التي نجدها عند الأشخاص ذوي الوزن العادي.

يُخلِّص رجيم التفاح الأخضر الجسم من الغازات التي تتسبَّب بانتفاخ البطن، وبالإضافة إلى كمِّ الماء الوافر فيه، هو يولِّد الشعور بالشبع لفترة طويلة، من دون الحاجة إلى تناول كمٍّ فائض عن الحاجة من الطعام. كما يُقلِّل نسبة السكر في الدم، ويتحكّم في نسبة هرمون الـ"إنسولين"، مع الإشارة إلى أنَّنا نجد السكر الزائد في الجسم يتراكم على شكل دهون، ولذا يُنصح بتناول التفاح لتجنُّب هذه المشكلة.

يمدُّ التفاح الأخضر الجسم بالطاقة، فضلًا عن أنَّه يُعزِّز أداء جهاز المناعة؛ لغناه بمواد مضادة للأكسدة تحمي خلايا الجسم من التلف، وتُخلِّص الجسم من السموم المُتراكمة فيه.

رجيم التفاح الأخضر

في الآتي، برنامج رجيم التفاح الأخضر، الذي يمتدُّ على خمسة أيَّام:

اليوم الأول: نصف كيلوغرام من التفاح الأخضر، موزَّعًا على وجبات الفطور والغداء والعشاء.

اليوم الثاني: حبَّة من التفاح الأخضر لوجبة الفطور وثانية للعشاء. أمَّا وجبة الغداء فتتضمَّن ثمرة من التفاح، وطبق من السلطة الخضراء المضاف إليها عصير الليمون الحامض، فضلًا عن شريحتين من الجبن الخالي من الدسم.

اليوم الثالث: شريحة من الخبز المصنوع من القمح الكامل وشريحة من الحبش وثمرة من التفاح الأخضر على الفطور. أمَّا وجبة الغداء فتتضمن ثمرة من التفاح الأخضر، بالإضافة إلى طبق من السلطة الخضراء وحبتين من الجزر. ويُنصح بالاكتفاء بتناول حبة من التفاح الأخضر على العشاء.

اليوم الرابع: شريحة من الخبز المصنوع من القمح الكامل وشريحتان من الحبش وحبة من التفاح، على الفطور. وعلى الغداء، يُنصح بتناول 200 غرام من التونا الخالية من الزيت، وطبق من سلطة الخضراوات المسلوقة مع عصير الليمون الحامض. وعلى العشاء، ينصح بتناول كوب من اللبن خالي الدسم وقبضة من رقائق الذرة وحبَّة من التفاح الأخضر.

اليوم الخامس: شريحة من الخبز المصنوع من القمح الكامل وبيضة مسلوقة وحبة من التفاح على الفطور. أمَّا وجبة الغداء فتحوي 200 غرام من الدجاج وطبق من السلطة الخضراء وحبَّة من التفاح الأخضر. وتشبه مكوِّنات العشاء تلك الخاصَّة باليوم الرابع.

* ملاحظة: يجب مُمارسة التمرينات الرياضية أو المشي لنصف ساعة يوميًّا، مع الحرص على شرب ما لا يقل عن ليترين من الماء.

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مصدر الصورة: موقع "sayidaty"