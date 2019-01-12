تفاصيل مهمة عن زبدة الفول السوادني.. هل هي مفيدة؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يعشق الكثيرون تناول زبدة الفول السوداني اللذيذة، رغم أنها تحتوي على الدهون العالية. ومع ذلك، فإنّ لها فوائد غذائية عديدة على الصحة.

وفي هذا الصدد، تقول أخصائية التغذية ليزا ساسون، وهي أستاذة إكلينيكية في قسم التغذية والدراسات الغذائية بجامعة نيويورك: "إنه غذاء صحي بحق، وهناك العديد من الأسباب التي تجعلك تتناول زبدة الفول السوداني". ولفتت ساسون إلى أنّ "هذه الزبدة تحتوي على مجموعة كبيرة من البروتينات والألياف والمعادن والفيتامينات، ويمكن تناولها مع التفاح، البسكويت، الشطائر، أو من مع الموز والفواكه".

من جهته، يقول الطبيب والتر ويليت، أستاذ علم الأوبئة والتغذية في جامعة هارفارد أن "ملعقتين كبيرتين من زبدة الفول السوداني، تحتويان على 7 غرامات من البروتين، 16 غراماً من الدهون، 2 غرام من الألياف. وبفضل هذه المكونات الثلاثة، فإن الجسم حصل على فوائد صحية كثيرة".

ورغم الدهون العالية التي تحتوي عليها هذه الزبدة، إلّا أنّ الباحثين ميزوا بين الأنواع المختلفة من الدهون، وزبدة الفول السوداني هي مثال رئيسي على الدهون غير المشبعة الصحية في الغالب.

وفي هذا الإطار، يقول ويليت: "إن تناول المزيد من هذا النوع من الدهون سيقلل من نسبة الكوليسترول في الدم، ويقلص خطر الإصابة بـ أمراض القلب".

إلى ذلك، فإنّ ليست جميع أنواع زبدة الفول السوداني مفيدة بنفس القدر للجميع، إذ أن الأنواع الصحية تحتوي على مكون واحد أو اثنين فقط وهما: الفول السوداني والملح القليل. وغالباً ما يضاف السكر إلى الفول السوداني الأمر الذي يقلل من قيمته الصحية.

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