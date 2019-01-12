"الصحة العالمية" تعلن: النشويات مفيدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

غالباً ما يحذر الأطباء والخبراء من الإكثار من تناول المواد النشوية، وذلك بغية الحفاظ على الصحة. إلّا أنّ هذا الأمر دحضه تقريرٌ جديد أصدرته منظمة الصحة العالمية، التي كشفت عن "أدلة تثبت فوائد النشويات التي قد يعتبرها الكثيرون مضرّة بالصحة وتسبب زيادة الوزن".

ولفتت المنظمة في تقريرها إلى أنّه "على الأشخاص العمل على رفع مستوى تناولهم للألياف بشكلٍ عام علماً أنها موجودة بكثرة في النشويات مثل الخبز والمعكرونة والرقائق المصنعة من الحبوب".

وأكّد التقرير أنّ "زيادة تناول الألياف يقلل من خطر أمراض القلب والجلطات والسكري وأمراض مزمنة أخرى".

بدوره، أشار الطبيب المسؤول عن البحث أندرو رينولدز إلى أن "معظمنا يستهلك أقل من 20 غراماً من الألياف يومياً، لكن دراساتنا تؤكد أن على الشخص تناول 25 إلى 29 غراماً".

من جهته، أوضح أحد المشرفين على الدراسة أنّ "الفوائد الصحية لحمية الألياف، التي تتواجد في مشتقات القمح والفواكه والخضراوات، تأتي من تركيبتها الكيميائية وتأثيرها على التمثيل الغذائي".

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