الشوكولا: دواء السعال (دراسة)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة السعال نتيجة إصابتهم بالتهابات في الجهاز التنفسي، أو بسبب نزلات البرد. ولذلك، فإنهم يعمدون إلى تناول الأدوية للتخلص من هذه المشكلة الصحية الشائعة.

غير أنّ ما لا يعرفه الكثيرون أنّ "الشوكولا يساعد على التخلص من السعال، وهو أكثر فاعلية من الأدوية التقليدية". وفي هذا الصدد، تشير الطبيبة آلين موريس، رئيسة قسم القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي في جامعة هال، إلى أن "دراستها التي أجرتها على 163 شخصاً تناولوا الشوكولا، وجدت أن مادة الكاكاو يمكن أن تكون مادة أولية لإنتاج عقار شديد الفاعلية يحارب السعال والعديد من مشاكل الجهاز التنفسي".

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فقد لفتت موريس إلى أنّ "الأشخاص الذين خضعوا للدراسة، شهدوا تحسناً كبيراً خلال يومين من إصابتهم بالسعال"، موضحةً أنّ "الشوكولا يحتوي على خصائص مرطبة تعمل على تكوين طبقة لزجة على النهايات العصبية للحلق، الأمر الذي يثبط الرغبة في السعال".

وكانت دراسة أخرى أجريت في كلية إمبريال كوليدج في لندن، كشفت أن "عنصر الثيوبرومين الموجود في مادة الكاكاو، لديه فعالية كبيرة للتخلص من السعال، مقارنة بعنصر الكوديين الذي يدخل في تركيب أدوية السعال التقليدية".

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