علماء روس يبتكرون علاجا للربو

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ابتكر علماء روس معهد المناعة التابع للوكالة الفدرالية الطبية البيولوجية مستحضرا علاجي قد يسمح للمرضى بالتخلص من نوبات الاختناق التي تعرف بالربو.

ويشير العلماء إلى أن هذا الدواء يؤثر في سبب ظهور المرض ولا يكافح أعراضه، حسبما أفادت صحيفة "إيزفيستيا

وأثبت العلماء من اختباره على الفئران المخبرية، أن استنشاق المستحضر يؤدي إلى انخفاض كبير في حجم التهاب نسيج القصبات.

وأوضح موسى خايتوف مدير المعهد، إن ابتكار هذه المادة على المستوى الجزيئي يحجب إنتاج البروتين "المذنب" في التهاب "الإنترلوكين-4"، الذي يسبب تطور أمراض الحساسية.

من جانبه، قال البروفيسور، سيباستيان جونسون، من كلية لندن الملكية في تصريح للصحيفة، إن الولايات المتحدة وبريطانيا تجريان بحوثا ودراسات في هذا المجال أيضا، بيد أن علماء روسيا تمكنوا من إثبات أن "الإنترلوكين-4" يلعب دورا رئيسا في تطور التهاب الممرات التنفسية كما أنه الأمثل عالميا" .



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