5 نصائح لمحاربة الجوع خلال الحمية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أثناء اتباع رجيم غذائي مخسس، تكثر إنذارات الجوع، التي غالبًا ما تكون كاذبة!

ولمحاربة هذا الجوع أثناء الرجيم، يلجأ البعض في كثير من الأحيان إلى المغالاة في الطعام، ما يقود إلى كسب المزيد من السعرات الحرارية!

مركز "لو كال دايت كلينيك" ببيروت ينصح بالآتي لـ محاربة الشعور بالجوع، أثناء الرجيم:

1. يُنصح بتناول وجبة فطور صحِّية ومُغذية، مع الإشارة إلى أنَّ اختيار مكوِّنات هذه الوجبة بصورة غير متوازنة يرفع الإنسولين خلال اليوم.

كما أنَّ تفويت هذه الوجبة الصباحية يجعلك تشعرين بالجوع طوال اليوم. وفقا لموقع "sayidaty".

2. يُستحسن النوم لساعات كافية، إذ على العكس من ذلك تخلُّ ساعات النوم القليلة بهرمونات الشهية.

عندما يشعر الجسم بالتعب، تتراجع مستويات هرمون الليبتين، الذي تنتجه الخلايا الدهنية المُسيطرة على الشهية، في الوقت الذي ترتفع فيه مستويات هرمون الغريلين المحفِّز على الشهية!

لذا، يُفضَّل تناول الأطعمة المغذية، التي تُزوِّد بالطاقة، كـ الفواكه والكربوهيدرات المُعقَّدة والبروتينات، عندما لا تنعمين بقسط وافر من النوم.

3. يُشرب كوب من الماء البارد عند الجوع، ما يدفع إلى الشعور بالشبع بعد عشر دقائق.

4. تُسكَّن نوبة الجوع، بعد الفراغ من ممارسة التمرينات الرياضية، عبر استهلاك الكربوهيدرات المُعقَّدة، مثل: الأرز الأسمر والحبوب الكاملة، أو البروتينات، مثل: شرائح الدجاج المشوية أو اللحوم الخالية من الدهون.

5. يُمضغ الطعام جيِّدًا، مع الإشارة إلى أنَّ السرعة في أكل محتويات الوجبة تتسبَّب بالشعور بالجوع، بعد وقت قصير من الفراغ منها.

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