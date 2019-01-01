ما هي عدسات الأسنان اللاصقة وما هو الأنسب لك منها؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

مع تقدمنا بالعلم، باتت خيارات أطباء الأسنان أوسع من ذي قبل، وبالتالي أصبحت مسؤولية المستهلك البحث والتقصي حول الأنسب له أيضا، سنتناول هنا موضوع عدسات الأسنان اللاصقة كما ورد في موقع "webteb".

ما هي عدسات الأسنان اللاصقة؟

عدسات الأسنان هي عبارة عن قشور رقيقة مصنوعة من مواد خزفية، يتم لصقها على السطح الخارجي للأسنان وهي تتفاوت في الألوان بما يتلاءم مع الأسنان.

يمكن أن يلجأ الشخص لوضع قشرة واحدة لتغطية سن مكسورة، او قد يلجأ لها الاخرين كخيار تجميلي للأسنان فيضع 6-8 قشور للحصول على ابتسامة متناسقة.

بمجرد وضع عدسات الأسنان، تصبح هذه القشور دائمة ولا يمكن تبديلها سوى بإجراء طبي.

ما هي أنواع عدسات الأسنان؟

هناك نوعان من المواد التي يتم صناعة عدسات الأسنان منها، إما البورسلان أو مادة الراتنج، مادة البورسلان قد تكون خيارا أفضل في هذه الحالة حيث أنها:

- تقاوم البقع والتصبغات أكثر من الراتنج

- أقوى

- تعكس الضوء بشكل أقرب للأسنان الطبيعية.

بكل الأحوال ستحتاج لمناقشة الخيار الأنسب لك مع طبيب أسنانك.

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مصدر الصورة: موقع "webteb".