أخطاء عند تناول الإفطار يجب تجنبها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

لا يستطيعُ أغلبُ الأشخاصِ حرمانَ أنفسهم من وجبة الفطور ، إذ تمنح الطاقة اللازمة لقضاء يوم صحي ، لكن استهلاك الطاقة بطريقة خاطئة يمكن أن يكونَ أسوأ من عدم تناول أي شيء.



قد تكون وجبة الإفطار هي أهم وجبة في اليوم، ولكن بعض الأخطاء يمكن أن تجعل فطورك غير مفيد لصحتك:

تتناول وجبة الإفطار عند التنقل: يفضل بعض الأشخاص تناول طعامهم في طريقهم إلى العمل، وهذا التصرف يقودهم إلى استهلاك كمية أكبر يصبحون عرضة للإصابة بالسمنة وأمراض أخرى.

الإكثار من الكربوهيدرات: الفطائر المحلاة أو الكرواسان تبدو شهية في الصباح ، لكنها تحتوي على الكثير من الكربوهيدرات التي تسحب الطاقة من الجسد، فعوضا عنها يجب تناول الأطعمة الغنية بالبروتين.

الإستغناء عن صفار البيض: بالتخلص من صفار البيض، تقوم بحرمان جسمك من الفيتامينات وأحماض أوميغا 3 الدهنية الضرورية للجسم، و التي لا تقل أهمية عن بروتين بياض البيض.

تأكل كمية قليلة جدا: تناول وجبة كاملة صحية عند الصباح ضروري، فتناول كمية قليلة ستجعلك تتناول كمية أكبر عند وجبة الغداء أو العشاء.

التخلي عن الدهون: تجنب الدهون تماما له تأثيرات سلبية على الصحة، فبعض الدهون ضرورية للتغدية المتوازنة.

تناول السكريات: تحتوي عصائر الفاكهة المعبأة على نسبة سكريات كبيرة مخفية، لذا من الضروري تجنبها لإفطار صحي.

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