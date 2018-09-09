هل النعاس أثناء فترة النهار يعد مؤشر خطير لمرض الزهايمر؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ذكر باحثون أمريكيون من جامعة جونز هوبكنز إن النعاس أثناء فترة النهار لدى الاشخاص قد يكون أحد أعراض مرض الزهايمر، كما أكدت أدلة لدراسات طبية سابقة على أن النوم السيء في الليل يؤدي إلى الخرف.

وأشار "آدم سبير" الأستاذ المساعد في قسم الصحة العقلية بجامعة جونز هوبكنز : "إن هناك بعض العوامل مثل النشاط العقلي والتمارين والنظام الغذائي تعد عوامل مؤثرة في الوقاية من مرض الزهايمر".

كما صرح الخبراء إن الأشخاص الذين يشكون من النعاس المتكرر، فإنهم أكثر عرضة للإصابة بمرض الزهايمر، من أولئك الذين نادراً ما يشعرون بالنعاس أثناء فترة النهار.

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