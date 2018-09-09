دراسة: تزويد المسنين بدماء شابة يطيل أعمارهم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (صحف)

خلصت نتائج دراسة بريطانية حديثة أجرتها عالمة وراثة من معهد "UCL" للشيخوخة الصحية في لندن ، إلى أن ضخ دماء المسنين مع دماء أشخاص شابة، يُعد الحل لإعادة تنشيط صحتهم، ومُساعدتهم في العيش أطول، وأكثر صحةً.

وجاءت نتائج الدراسة، بعد دراسات دقيقة أجريت على عينة حيوانية، أظهرت أنه عند نقل دم من فأرة شابة إلى فأرة كبيرة معتلة، عادت الأخيرة لحيويتها، وفقًا لما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم السبت.

وكشفت الدراسة ، أن "الدم ليس الأداة الوحيدة التي يمكن استخدامها ليحافظ المسنّون على صحتهم"، مُرجحةً أن البكتيريا المأخوذة من أمعاء أشخاص صغار قد تُساعد في تنشيط عمل "الميكروبات" السيئة لدى كبار السن.

وكان باحثون في جامعة ستانفورد الأمريكية، قد اكتشفوا عام 2014، بقيادة "توني كوراي" عالم الأعصاب الأمريكي، أن "ضخ الدم من فئران شابة لأخرى كبيرة، أعاد للأخيرة قدراتها المعرفية والعصبية".

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