أول إصابة بحمى الخنازير في اليابان منذ 26 سنة

أخبار الآن | طوكيو - اليابان (صحف)

أعلنت وزارةُ الزراعة اليابانية اليوم، أنها تأكدت من أولِ حالةِ تفشٍ لحمى الخنازير في البلاد، منذ 26 عاما، وأنها علًقت تصديرَ لحومِ خنازيرِ المزارع والخنازير البرية.

وقالت الوزارةُ إنه تم اكتشاف هذه الحمى في مزرعةٍ بمدينةِ جيفو بوسط اليابان.

وهذا النوع مختلف عن حمى الخنازير الأفريقية التي تفشت في الصين.

وأضافت الوزارة في بيان أن حمى الخنازير تحدث بين خنازير المزارع والخنازير البرية وهي غير معدية للبشر.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) إنه تم اكتشاف حمى الخنازير الأفريقية في الصين في أوائل أغسطس آب في 18 مزرعة أو مجزرا في ستة أقاليم.

وقالت الفاو الأسبوع الماضي إن من شبه المؤكد انتقال المرض من الصين إلى دول آسيوية أخرى.

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