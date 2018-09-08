هل مادة السيلاسترول تعد وسيلة آمنة للتنحيف؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشف باحثون من مركز هلمهولنز للأبحاث بألمانيا موخراً، عن مادة السيلاسترول النباتية والتي تستخدم في الطب الصيني تحديداً، وتعد من أنجع الطرق المكتشفة حديثا في مكافحة السمنة دون وجود أية أضرار.

حيث تعتبر مادة السيلاسترول المصنعة في الصين والتي تستخدم في العلاج التقليدي الصيني حتى الآن، قد تساعد فعليا على التخلص من السمنة عبر التحكم بمراكز الشهية في منطقة الدماغ.

فقد أجرى الباحثون دراسة علمية لتأكد من فعالية المادة وذلك على فئران التجارب التي زودهم بمادة السيلاسترول ولوحظ انخفاض في وزن الفئران بنسبة تصل الى 10% وذلك خلال أسبوع واحد فقط. فالسيلاسترول يقوي ويركز حساسية الليبتين ويعزز الشعور بالشبع.

ولخص الباحثون الدراسة أن هذه المادة تنشط مراكز الشبع في الدماغ، وتساعد على التحكم بالوزن وتخفضه بسرعة كبيرة بحسب الجرعة التي يتناولها الأشخاص من هذا النبات.

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