دواء ثوري ربما يجدد أعضاء البشر ويطيل العمر لـ 150 سنة

أخبار الآن | الولايات المتحدة الأمريكية -

يعتبر الحفاظ على الشباب ومحاربة الشيخوخة حلم يمتد منذ بداية البشرية، بدءا بينابيع الشباب في الأساطير اليونانية والرومانية، وانتهاء بالعلاجات الحديثة المكثفة التي يلجأ لها الكثيرون للحفاظ على النظارة، فهل نجحت البشرية في مكافحة الشيخوخة وتطويل عمر الإنسان؟

أثبتت النتائج الأولية لتقنية جديدة وغير مسبوقة في مجال مكافحة الشيخوخة أنه يمكن زيادة العمر الافتراضي للإنسان حتى 150 عاما، حيث تسمح لهم بإعادة نمو أعضاء الجسم بحلول عام 2020، بحسب ما أوردته صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، حيث قام بروفيسور "ديفيد سينكلير"، وهو أستاذ في قسم علم الوراثة بكلية الطب بجامعة "هارفارد"، بالتعاون مع باحثين من جامعة "نيو ساوث ويلز"، بتطوير إجراء علمي جديد من نوعه يتضمن إعادة برمجة الخلايا..

زيادة العمر وعلاج الشلل

ويقول بروفيسور "سينكلير" إنه من خلال هذه التقنية سيمكن للبشر تجديد أعضائهم، بل سيمكن شفاء المصابين بالشلل تماما، مع بدء إجراء التجارب على البشر في غضون عامين، توصل فريق الباحثين إلى إمكانية زيادة عمر الفئران بنسبة 10% عن طريق إعطائهم حبة مشتقة من فيتامين B..

اقرأ أيضا:

تعلم اللغات يعزز قدرات الدماغ

