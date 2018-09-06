دراسة: تناول زيت السمك أثناء الحمل يعزز نمو الطفل بعد ولادته

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أظهرت دراسة حديثة أن النساء اللواتي يتناولن حبوب زيت السمك أثناء الحمل ينجبن أطفالا بوزن صحي مما يعزز فرص النمو لديهم خلال السنوات الست الأولى من حياتهم. ووجد الباحثون في جامعة "كوبنهاغن" أنه عندما واظبت بعض الحوامل على تناول هذه المكملات الغذائية، حصل أطفالهن بالمقابل على كتلة جسم أكبر من أقرانهم، ولكن دون ظهور أي نوع ملحوظ من الدهون أو استعداد أولي للسمنة. وفقا لصحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

وقد أظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن دعم النظام الغذائي بزيت السمك أثناء الحمل يؤثر على تفاعل الخلايا الدهنية ويمنحها فرصة للنمو. في حين أظهرت التجارب على البشر أن النساء الحوامل اللواتي يتناولن كمية أكبر من زيت السمك يلدن أطفالا أثقل وزنا عند الولادة، إلا أن التأثير الإيجابي اللاحق على كتلتهم الجسمية لم يكن واضحاً حتى الآن.

وقال الدكتور "هانز بيسغارد"، مؤلف الدراسة المشارك بجامعة كوبنهاغن: "إن النظام الغذائي أثناء الحمل والرضاعة يشكل عاملا محددا هاما لدعم صحة الطفل ونموه. "على وجه الخصوص، يعتبر تناول الأسماك المحتوية على أحماض دهنية غير مشبعة من نوع N-3 أمرا هاما لتحقيق نمو أفضل للوليد.

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هذه الفئات من الأحماض الدهنية لها أهمية حاسمة في الطريقة التي يتطور بها دماغ الطفل، سواء في الرحم أو خلال الأشهر القليلة الأولى من الحياة أثناء الرضاعة الطبيعية. بالنسبة للكبار، وجدت بعض الدراسات أن الأحماض الدهنية المتوفرة في الأسماك قد تساعد أيضا على حماية الدماغ من مرض الزهايمر.

وقال الدكتور "بيسغارد ": ومع ذلك، فإن تأثير تلك المكملات على المدى الطويل أو الطريقة التي تنمو بها أجسام البشر في مرحلة الطفولة غير مؤكدة". لذلك قام الباحثون في بريطانيا والدنمارك بدراسة تأثير تناول زيت السمك أثناء الحمل على نمو وتكوين أجسام الأطفال في وقت لاحق من الحياة.

تضمنت التجربة 736 من النساء الحوامل اللواتي تنوالن إما زيت السمك أو زيت الزيتون يوميا من الأسبوع الـ24 من الحمل إلى الأسبوع الأول بعد الولادة. تم تقييم الوزن وقياس الطول والرأس والخصر 11 مرة من اليوم الأول إلى سن السادسة وتم ترتيبها وفق العمر والجنس.

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