لسبب بيولوجي يختلف الرجال عن النساء في إختيار درجة التكييف

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



تختلف طبيعة جسد المرأة عن جسد الرجل في العديد من الأوجه، لكن هل لذلك علاقة بشعور المرأة بالبرد أكثر وأسرع من الرجل، وخاصة في الذراعين والأرجل؟

لهذا السبب، تختلف درجة تحمل برودة التكييف في مكتب العمل من شخص لآخر، خاصة بين الرجال والنساء، ففي الوقت الذي تشعر فيه النساء بالبرد، ويرتدين ملابس ثقيلة في بعض الأحيان، يبدو الرجال أكثر ارتياحا لدرجات التكييف المنخفضة.

وأوضحت الدكتورة "يوري ساوا" وشريكها الدكتور "كيس تيدر"، أن العلم يمكنه تفسير تباين الشعور بالبرد بين النساء والرجال، ويقول الدكتور تيدر: "بين الذكور والإناث هناك فرق في معدل الأيض، وإنتاج الحرارة، وهذا يمكن أن يفسر لماذا نشعر بطريقة مختلفة في بيئات مختلفة".

ويضيف: "لدى الرجال نسبة أعلى من الكتلة غير الحية التي تملك القدرة على توليد الحرارة أكثر من الإناث عموما، لذا، وبشكل عام، سنحصل على درجة حرارة أعلى للجسم، ونفضل درجة حرارة منخفضة في الخارج مقارنة مع الإناث"..

ووفقا للدكتور تيدر، هناك عوامل أخرى يجب وضعها في الاعتبار أيضا، بما في ذلك "الملابس التي نرتديها، وعمر الشخص، والظروف الصحية المختلفة التي قد يعاني منها، والتي تلعب دورا في تنظيم الحرارة"..

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