تغيرات بسيطة في الأصابع تشير لإصابتك بسرطان الرئة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أوضح علماء مؤسسة أبحاث السرطان في بريطانيا، أن التغيرات البسيطة في الأصابع قد تكون مؤشر خطير للأصابة بسرطان الرئة،حيث أكد الخبراء إن 4 أشخاص من بين 100 شخص يعانون من خلايا سرطان رئة صغيرة وقد تتطور مثل هذه التغييرات في منطقة الأصابع أو الأظافر.

وأشار العلماء إلى أن خلايا سرطان الرئة الصغيرة ليست منتشرة كثيرا بين مرضى سرطان الرئة، وتمثل فقط 10 في المئة من أمراض سرطان الرئة.

كما يمر التغير في شكل الإصبع أو الأظفر بثلاث مراحل، الأولى أن يصبح باطن عقلة الأصبع طريا بينما يصبح الجلد المحيط بالأظفر لامعا.

كما يقول العلماء أن التغير في الأصابع ناجم عن تجمع السوائل في الخلايا الناعمة عند أطراف الأصابع، الذي يأتي بسبب تدفق زائد عن اللزوم في الدم إلى منطقة الأصابع.

إلى جانب وجود أورم السرطاني ينتج بعض العناصر الكيماوية الهرمونات.

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