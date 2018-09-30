علاج جديد للمصابين بالشلل يمكنهم من المشي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

توصل علماء أمريكيون في مجال الطب إلى تقنية جديدة، تمكن المصابين بالشلل من السير مجددا.

وطبقت الدراسة على 4 أشخاص تعرضوا لإصابات في الحبل الشوكي منعتهم من الحركة، استعاد اثنان منهم القدرة على المشي، بعد أن تلقوا عمليات الزرع والتدريب على مدار أشهر.

وتقول تفاصيل الدراسة، إن التقنية الجديدة تنقسم إلى شقين، الأول هو زرع جهاز يقوم بالتحفيز الكهربائي للحبل الشوكي، والثاني يعتمد على الكثير من التدريب من قبل الباحثين لمساعدة المرضى على الوقوف والمشي.

وبالرغم من أنه كانت هناك تجارب سابقة مع هذا العلاج، ولكن في هذه الجولة الأخيرة من التجارب، استعاد اثنان من المرضى الأربعة القدرة على المشي.

وخلال الدراسة، تمكنت فتاة في الـ19 من عمرها من السير مجددا بعد تعرضها لحادث سير منعها من تحريك ساقيها، بالإضافة إلى مريض آخر تعرض لحادث حرمه القدرة على تحريك أعضائه من أسفل الرقبة.

يذكر أن المريضين كان لا يزال لديهما بعض الإحساس في الجزء السفلي من الجسم، على الرغم من أنهما لم يتمكنا من تحريكه، مما سهل استجابتهما للعلاج، حسب ما ذكر موقع "إنسايدر".

أما المريضين اللذين لم يتقدما بشكل كبير مع العلاج، فكانا يفقدان أي إحساس في الجزء السفلي من الجسم، ومع ذلك، أصبحا قادرين على الوقوف أو تحريك ساق.

وفي التجربة الحديثة، تم تدريب المرضى على الوقوف والحركة والمشي فترة امتدت لأشهر قبل وبعد عملية الزرع.

يذكر أن الحبل الشوكي هو بمثابة قناة لنقل المعلومات بين الدماغ وبقية أعضاء الجسم، إلا أن إصابات الحبل الشوكي تعوق هذا الاتصال.

وبالتحفيز الكهربائي، تتم مساعدة الحبل الشوكي على تنظيم وتنسيق هذه العملية، مما يجعل القدرة على المشي مرة أخرى ممكنة.

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