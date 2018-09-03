التركيب الفوري لزراعة الأسنان خلال يوم واحد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



زراعة الأسنان (زراعة اليوم الواحد ) تعد هي أحدث الحلول وأكثرها موثوقة وميسورة التكلفة للابتسامة المثالية.

وأشار هذه التقنية الجديدة في الزرع استشاري تركيبات وتجميل الأسنان د. أنس العوم : «يظنّ البعض أنّ زراعة الأسنان تخصّ الأفراد المتقدّمين في العمر الذين فَقدوا أسنانهم نتيجة تقدّمِهم في العمر، إلّا أنّ زراعة الأسنان لا تنحسر بعمر معيّن، بل تتحدّد وفقاً لحاجة الفرد في جميع حالات فقدان الأسنان، سواء أكانت ناتجة عن الشيخوخة أو عن التسوّس أو أيّ سبب آخر

وتعتمد هذخ التقنية على إستخدام الماسحات الضوئية الرقمية بتقنية الأبعاد الثلاثية وإعتماد أحدث التجهيزات المتخصّصة في طب الأسنان ويتيح للمرضى خلع الأسنان التالفة وإستبدالها الفوري بالزراعات السنية والأسنان المركبة في يوم واحد فقط، وذلك دون الحاجة إلى إجراء التطعيم العظمي، مؤكداً على أن هذه العملية تضمن أقل قدر من الألم وتعتبر من العمليات البسيطة والفعالة وغير المكلفة.



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