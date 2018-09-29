في اليوم العالمي للقلب.. تجنب تناول هذه الأطعمة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

يتم الاحتفال اليوم باليوم العالمي للقلب في جميع أنحاء العالم والهدف من هذه المناسبة هو زيادة الوعي حول أنماط الحياة والعادات التي قد تزيد من مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية. الغرض الآخر من مراقبة اليوم هو إرشاد الممارسين الصحيين وكذلك القائمين على رعاية مرضى القلب حول الممارسات الصحيحة المتعلقة بالحفاظ على صحة القلب.

فيما يلي 5 أطعمة يجب على مرضى القلب تجنبها بأي ثمن:

1. الحبوب المجهزة والكربوهيدرات: ليست كل الكربوهيدرات سيئة لصحتك. في الواقع ، قد تحمي الحبوب الكاملة القلب وتحافظ على صحته. لكن الحبوب المصنعة تحتوي على الكربوهيدرات غير الصحية ، والتي من المرجح جدا أن تعطي قلبك وقتا عصيبا. ويرجع ذلك إلى أن الحبوب المصنعة لها قيمة غذائية قليلة جدًا ، نظرًا لأن المستوى المرتفع لمعالجة شرائح الحبوب من المكونات الصحية. هذه أيضا تحتوي على مكونات ضارة مثل الدهون غير المشبعة والصوديوم والسكريات. لذا ابتعد عن البيتزا والباستا والأطعمة النشوية مثل الخبز الأبيض والبطاطس والأرز الأبيض ، إلخ.

2. المشروبات الغازية أو المشروبات السكرية: وتشمل أيضًا مشروبات الطاقة ، والتي تحتوي غالبًا على مستويات عالية من السكر ، وهو ضار لأي مريض بالقلب. هذه المشروبات الغازية تحتوي على كمية كبيرة من السعرات الحرارية ، مما يؤدي إلى ارتفاع في مستويات السكر في الدم. هذه المشروبات تزيد أيضا من فرص زيادة الوزن. لذلك في المرة القادمة التي تشعر فيها بتبريد عطشك ، جنبا إلى جنب مع وجبات الطعام ، يمكنك ببساطة اختيار الماء أو غيرها من المشروبات الطبيعية مثل ماء جوز الهند ، وتخطي تلك الصودا. هذا مهم بشكل خاص لمرضى القلب .

3. اللحوم الحمراء: ينصح مرضى القلب عادة بالبقاء بعيداً عن جميع مصادر اللحوم الحمراء. يحتوي هذا النوع من اللحم على كميات عالية من الدهون المشبعة ، وهو ضار لأنه يرفع مستويات الكولسترول منخفض الكثافة (LDL) في الدم. وتشمل المصادر الشائعة من اللحوم الحمراء لحم الخروف ولحم الخنزير ولحم البقر. سيكون من الأفضل تبديل اللحوم الحمراء باللحم الأبيض من الدجاج والديك الرومي والأسماك.

4. الأطعمة المالحة: الوجبات الخفيفة المعبأة الشائعة مثل رقائق البطاطس تحتوي على كميات كبيرة من الملح ، مما يضر مرة أخرى بصحة مرضى القلب. تناول كميات كبيرة من الصوديوم في الجسم يمكن أن يرفع ضغط الدم. على الرغم من أنه ليس من الضروري نزع الملح من نظامك الغذائي ، تمامًا ، يجب على المرء أن يضع في اعتباره مدخوله اليومي من الملح والحفاظ عليه جيدًا ضمن المتطلبات اليومية الموصى بها.

5. الدهون المتحولة: مرة أخرى ، تحتوي معظم الوجبات الخفيفة المعبأة ، بالإضافة إلى الأطعمة السريعة على هذا العنصر الضار. إن الدهون المتحولة ، التي توصف أحيانًا بالزيوت المهدرجة في الأطعمة المصنعة ، هي العيب النهائي لمريض القلب ..

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