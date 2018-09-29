رسالة سيدة لشقيقها تحمل نصائح عن الشريان التاجي

أخبار الآن | نيويورك - الولايات المتحدة الأمريكية (صحف)

نشرت صحيفة نيويورك تايمز قصة لسيدة تروي معاناة شقيقها من إنسداد الشريان التاجي, مشيرة الى ثلاث نصائح بالغة الأهمية في رسالتها الى شقيقها وهي على النحو الاتي :

لا تفترض أن الشرايين التاجية في حالة جيدة لأن الأرقام الخاصة بك جيدة ، فأنت تأخذ الأدوية الموصوفة للحفاظ عليها بهذه الطريقة.

لا تتجاهل أو ترفض الاهتمام للأعراض المحتملة للاضطراب التاجي بافتراض أن وجع العضلات ، أو الإجهاد غير العادي أو الحرقة هو السبب وليس الشريان التاجي.

إذا تبين أنك بحاجة إلى جراحة القلب المفتوح لإصلاح الضرر الخفي، تأكد من إختيار جراح أرفع يستخدم أحدث التقنيات وأكثرها فاعلية ويعمل في مستشفى برعاية ممتازة للشرايين التاجية.

و أضافت السيدة جان برودي في رسالتها الى شقيقها و يدعى جيفري برودي و يبلغ من العمر 73 عاماً "نحن نشترك فيما بيننا في تاريخ العائلة لمرض القلب , جيف إنتبه ، إلى أبعد حد تنشط جسديًا وخذ دواءً للمساعدة في الحفاظ على مستوى ضغط الدم ومستويات الكوليسترول في الدم وتأكد من كونها طبيعية".

و قالت السيدة برودي في سردها لقصة معاناة أخيها مع أمراض القلب "ما لم يفعله أخي في أقرب وقت ممكن كان تحديد سبب نوباته المستمرة منذ الانزعاج الدوري في الصدر , كما أنه لم يلحظ أنه كان يعاني من ضيق التنفس بعد مجهود بسيط".

لكن عندما استمر انزعاج الصدر وبدأ أشخاص آخرون يلاحظون حول ضيق التنفس ، بعد ستة أشهر استشار أخيراً طبيبه الطويل ، دوغلاس هيلر في كينغستون ، إن. واي. ، الذي أرسله فوراً إلى طبيب القلب لاجراء إختبارات على قلبه.

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