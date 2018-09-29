حبوب منع الحمل الجديدة تقي من سرطان المبيض

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



خلصت نتائج دراسة حديثة إلى ان حبوب منع الحمل الجديدة والتي تجمع بين هرموني الاستروجين والبروجستون تحمي النساء من سرطان المبيض بنسبة 21 بالمائة .



ووجد الباحثون أن فائدة الحبوب الجديدة مزدوجة الهرمون تعادل الحبوب الأكثر قدماً والتي كانت تجمع بين الهرمونين أيضاً ولكن بجرعات كبيرة.

وتمتاز الدراسة الجديدة التي نُشرت في مجلة "بي إم جي" الطبية أنها اعتمدت على البيانات الصحية لعدد كبير من النساء بلغ 1.9 مليون امرأة من الدانمارك أعمارهن في سن الخصوبة بين 15 و49 سنة.

وتعتبر وفيات سرطان المبيض الأعلى مقارنة بالأورام الأخرى التي تصيب الجهاز التناسلي للمرأة.



وأجريت أبحاث الدراسة في جامعة أبردين البريطانية. واختبرت الدراسة الأنواع الجديدة من حبوب منع الحمل التي تحتوي على جرعات أقل من هرموني الاستروجين والبروجسترون، وتبين أن تأثيرها الوقائي يشبه حبوب منع الحمل القديمة التي كانت تجمع بين الهرمونين أيضاً وتحتوي على جرعات أكبر.



ولم يجد فريق البحث فرقاً بين منتجات حبوب منع الحمل المختلفة طالما كانت تحتوي على الهرمونين. وتؤكد نتائج الدراسة ما توصلت إليه دراسة أمريكية محدودة العدد أُجريت عام 2014.

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