بحث طبي يكشف سبب الأكل باستمرار

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

أظهر بحث طبي جديد وجود صراع بين نشاط مجموعتين متجاورتين في خلايا المخ تدفع الإنسان نحو الإقبال على تناول الطعام على الرغم من شعوره بالشبع.

وتوصل الباحثون - وفقا للدراسة التي أجريت على مجموعة من الفئران ونشرت في مجلة "الأكاديمية الوطنية للعلوم" - إلى أن عقار "النالوكسون"، الذي يعمل على وقف نشاط المستقبلات الأفيونية في المخ يمكن أن يوقف الاتجاه نحو الإفراط في تناول الطعام.

وقالت الدكتورة هدى عقيل، أستاذ علم الأعصاب في قسم الطب النفسي في جامعة (ميتشيجان للعلوم الجزيئية والسلوكية)، "إن أبحاثنا توضح أن إشارات الشبع ليست قوية بما يكفي لكبح الرغبة في تناول المزيد من الطعام".

وأوضح البحث، أن عوامل البدانة أو البدانة المفرطة تزيد من خطر تطوير العديد من الحالات طويلة الأمد، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكر من النمط الثاني بالإضافة إلى السرطان.

ويأتي ذلك فيما تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية من عام 2016 إلى أن 39% من البالغين يعانون من زيادة الوزن على مستوى العالم، وأن 13% يعانون من السمنة.





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