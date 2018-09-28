مرض الخرف قد يختفي قريبا بفضل حساء صيني

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

مرض الخرف هو عبارة عن مجموعة من الأعراض التي تحدث بسبب إصابه في مخ الإنسان، وهو ليس مرض محدد ولكن مجموعة من الأعراض عندما تظهر مجتمعة يقال أن هذا الشخص مصاب بمرض الخرف.. فهل يمكن معالجته بالحساء..

تعد الأصناف المختلفة من الحساء من أكثر الأطباق شعبية في العالم وخاصة في الصين. لكن لعل واحدا منها يكون أكثر من مجرد طعام عادي حيث قد يتمكن من علاج الخرف، قام علماء صينيون بإجراء دراسة على حساء يحتوي على ثلاثة مكونات كانت تستخدم في الطب الصيني التقليدي قبل أكثر من 3000 آلاف عام، وفق موقع "يورونيوز".

واكتشف العلماء أن هذه المكونات الثلاثة ( عشبة الجنكة ginkgo biloba / جذور الجنسنغ الآسيوي ginseng/ الزعفران saffron) قد تحمل علاجاً لمرض الخرف الذي يصيب الإنسان في مراحل متأخرة من العمر، ويأمل العلماء أن يتمكنوا من مزج الحكمة القديمة في الطب التقليدي والأبحاث الصيدلانية الحديثة لتوظيف هذه المكونات في علاج مرض الخرف الوعائي vascular dementia

يقول مدير البحث في مركز "شينواي" للأبحاث السريرية : " إذا نجح هذا في علاج الخرف الوعائي سيكون ذلك مثالا حقيقيا عن إمكانية تطور الطب التقليدي "..



اقرأ أيضا:

عشرة أنواع حساء جديدة ولذيذة من أنحاء العالم

