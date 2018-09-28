أطعمة قد تسممك أو تنهي حياتك.. منها البذور

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

هناك العديد من الفاكهة والمكسرات النيئة التي تحتوي على حفر. من بينها، المشمش، اللوز المر، البرقوق الأخضر، الكرز، البرتقال، البابايا، الخوخ، النكتارين، هذه الأطعمة ببساطة تحتوي على مادة "السيانيد" في حباتها، وهي مسمومة لكن غالبا لا نعلم ذلك..

بهذا الخصوص، كشفت دراسة أمريكية شارك فيها إدارة الأغذية والعقاقير "FDA"، أن بذور الفاكهة الموجودة في التفاح والخوخ والمشمش والبرقوق والكرز جميعها غير مفيدة على الإطلاق، ولذلك يجب الحرص على عدم بلع بذر التفاح خاصة لصغره أو محاولة كسره، لأنه يحتوى على نوع من هيدروجين السايبيد السام بداخله، كما أنه ينتج باستمرار جرعات صغيرة حوله، ويستطيع الجسم هضمها، إلا أن الكثير منها يسبب الدوار والقيء، وكذلك التسمم الذي يؤدى إلى ارتفاع الضغط وزيادة نبضات القلب والفشل الكلوي ثم الدخول في غيبوبة، أو يؤدى للاختناق الذي يسبب الوفاة، تحتوي على ما يقارب من 10 ملاعق من السكر مما يتسبب في زيادة الوزن، وحدوث اضطرابات في الجسم، والقلق والاكتئاب ومرض السكري..

تستعمل بنسب قليلة جدا في البهارات التي نستعملها، ولكن أكد العلماء أن 0.2 منها يسبب تشنجات ونسبة 0.3 قد يؤدى إلى حالات مرضية، أما إذا تناولتها كاملة، فستصاب بذهان جوزة الطيب، والذي يعطى الإحساس الوشيك بالموت.

البطاطس عامة من الأغذية المفيدة لأجسامنا، ولكن عند ركنها لفترات طويلة، تبدأ البقع الخضراء في الظهور على قشرتها، إذ تحتوي هذه البقع علي مركب الجليكو الكالويد لمادة السولانين السامة، والتي تؤدى إلى التشنج والصداع، وإذا تم تناولها بكثرة، تزيد مضاعفاتها للغيبوبة والموت.

أكدت الدراسة أن البيض النيئ يحتوى على بكتيريا "salmonella" التي تسبب التهاب المعدة والأمعاء، فهي غير سامة في حد ذاتها، ولكنها إذا انتقلت إلى الدم، فستؤدى إلى تجرثم الدم ثم الوفاة، حذرت الدراسة من الإكثار من تناولها، إذ تحتوي على سكر الفركتوز، الذي يؤدي إلى السمنة، ومرض السكري والقلب..

اقرأ أيضا:

10 أغذية بعد التجميد.. مذاق أفضل وجودة أعلى