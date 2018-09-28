أطعمة تسبب مشاكل صحية عند جمعها

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (رشا سليمان)‏

أكد خبراء أن الجمع بين بعض المواد الغذائية أو الوجبات الخفيفة يعد تصرف خاطئ يؤدي الى خلق الكثير من المشكلات الصحية فما تلك الأطعمة التي يستوجب علينا تجنبها.

كثير منا يجمع بين بعض الأطعمة لمتعة تذوقها , ولكننا لا ندرك إذا كانت تخلق مشكلات صحية أم لا لصأضرار حتنا الجسدية، إذ حذر خبراء الصحة من أن الجمع عند تناول المواد الغذائية في الوقت ذاته قد يفقد من قيمتها الغذائية وخصائصها الصحية.

الخبراء أشاروا الى إن تناول الجبن واللحم معا قد يخلق مشكلات واضحة في عملية الهضم، حيث أن هضم وامتصاص كل منهما يحتاج إلى إنزيمات خاصة، وهذه بدورها تحول دون هضم المادة الثانية. كما ذكر الخبراء أنه لا يحبذ الجمعُ بين السمك والبيض للسبب ذاته.

يأكد الباحثون أن تناول الشاي والمعجنات معا يعد تصرفا خاطئا، لأن الشاي يحتوي على مواد دباغية تمنع هضم المعجنات، ويفضل الباحثون تناول المعجنات مع القهوة.

كما لا ينصح خبراء التغذية الصحية بتناول فاكهة الكيوي مع الزبادي , فإن الجمع بين هاتين المادتين مفيدا وصحيا، ولكنه في الواقع قد يسبب أضرارا للصحة، لأن الكيوي يحتوي على إنزيم يساعد في تحلل بروتين الحليب، وهذا قد يسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي.

ويشير الخبراء الى أن الجمع بين الأطعمة غير المناسبة قد يسبب إضطرابات صحية بإمكانها أن تؤثر بشكل ملحوظ على الجهاز الهضمي.

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