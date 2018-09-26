عقار جديد يخفض وفيات سرطان الرئة قرابة الثلث

أخبار الآن| لندن- بريطانيا (رويترز)

نجح علاج مناعي تنتجه شركة أسترازينيكا في تقليل خطر وفاة مرضى سرطان الرئة في مرحلته المتوسطة قرابة الثلث في إطار دراسة سريرية،وهو ما يعزز فكرة استخدام العلاج في مراحل مبكرة من المرض.

وتعزز هذه البيانات المشجعة ببقاء المرضى على قيد الحياة التوقعات بشأن عقار (إمفينزي) الذي أجيز في أوروبا هذا الأسبوع وتم إطلاقه تجاريا بنجاح في الولايات المتحدة استنادا إلى قدرته على إبطاء تقدم المرض.

ويمثل سرطان الرئة الفرصة الأكبر للشركات التي تسعى لاستغلال قوة العلاجات المناعية الحديثة.

وباعتباره السبب الرئيسي في الوفيات الناجمة عن السرطان، فإن سرطان الرئة يمثل الفرصة الأكبر للشركات التي تسعى لاستغلال قوة العلاجات المناعية الحديثة.

وقال ديفيد فريدريكسون رئيس النشاط التجاري المتعلق بعلوم الأورام في شركة أسترازينيكا لرويترز إن نتائج الدراسة ستكون ”مهمة“ في الإقبال على الدواء الذي يتوقع أن يطرح في 40 سوقا بحلول نهاية العام.

وعلى الرغم من أن أسترازينيكا أعلنت في مايو أيار أن إمفينزي نجح في إنقاذ أرواح، لكن حجم النتائج الإيجابية التي ظهرت في التجربة السريرية لم يكشف إلا يوم الثلاثاء في المؤتمر الدولي لسرطان الرئة في تورونتو.

ونشرت النتائج أيضا على الإنترنت في دورية (نيو انجلاند جورنال أوف ميديسين) الطبية.



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