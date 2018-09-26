بديل جديد لعملية الزائدة الدودية

أخبار الآن | فنلندا - (وكالات)

الجراحة ليست ضرورية دائما في التعامل مع التهاب الزائدة الدودية، هذا ما خلصت إليه دراسة جديدة ، مشيرة إلى أن العلاج بالمضادات الحيوية يمكن أن تؤدي نفس النتيجة في كثير من الأحيان. ووجدت الدراسة التي أجريت على 500 بالغ أن ما يقرب من ثلثي المرضى الذين عولجوا بالمضادات الحيوية تحسنوا بشكل جيد بعد خمس سنوات. كان لدى ثلثهم حالة أخرى من التهاب الزائدة الدودية ما استلزم جراحة لاستئصال الزائدة.

تتناقض نتائج الواردة من فنلندا مع عقود من التفكير حول أفضل طريقة لعلاج التهاب الزائدة الدودية. لطالما كان يعتقد أن هذه حالة طبية طارئة بسبب خطر انفجار الزائدة الدودية، والتي يمكن أن تهدد الحياة المريض. لكن التقدم في اختبارات التصوير (الأشعة) يجعل من السهل تحديد المرضى الذين يواجهون هذا الخطر. نشرت النتائج الثلاثاء في مجلة الجمعية الطبية الأميركية.

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