السمنة ستتجاوز التدخين كمسبب للإصابة بالسرطان عند النساء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

توقع معهد أبحاث السرطان في بريطانيا أن تتجاوز السمنة التدخين كمسبب للإصابة بمرض السرطان لدى النساء بحلول عام 2043. وقال المعهد في تقرير إن "12 بالمئة من النساء المصابات حالياً بالسرطان يعود سبب إصابتهن لـلتدخين، و7 في المئة بسبب السمنة الزائدة، إلا أنه من المتوقع اختفاء هذه الفجوة في غضون 35 عاماً بسبب توقع انخفاض عدد المدخنين وارتفاع معدلات السمنة".

وتشير تقديرات المعهد إلى أنه "بحلول عام 2035، يمكن أن تكون 10 في المئة من حالات السرطان لدى النساء (نحو 25 ألفاً) لها علاقة بالتدخين، و9 في المئة (حوالي 33 ألفاً) مرتبطة بالوزن الزائد". وأضاف التقرير : "في حال استمرار الأمر على ماهو عليه، فإن الوزن الزائد والسمنة المفرطة قد يكونان وراء ظهور مزيد من حالات الإصابة بمرض السرطان لدى النساء أكثر بكثير من التدخين".

وقالت الدكتورة ليندا بولد، خبيرة الوقاية في معهد أبحاث السرطان في بريطانيا: "يجب على الحكومة الاستفادة من الحملات الداعية للتوقف عن التدخين لتقليل عدد حالات الإصابة بالسرطان بسبب الوزن الزائد".

وأضافت: إن "اللواتي كن يعانين من الوزن الزائد في مرحلة الطفولة هن أكثر عرضة 5 مرات للإصابة بالسمنة وهن راشدات".

وعلى الرغم من أن السمنة أكثر شيوعاً بين الرجال أيضاً، فإنه يعتقد بأن السمنة لدى النساء من أكثر العوامل المسببة للسرطان بينهن، ولا يتوقع أن تصبح لدى الرجال العامل الأول المسبب لهذا المرض، لأن الرجال يدخنون بنسبة أكبر.

ويقول تقرير معهد أبحاث السرطان في بريطانيا: إن "هناك أنواعاً من مرض السرطان ترتبط بالتدخين من بينها سرطان الدم النخاعي وسرطان الرئة وسرطان المثانة وعنق الرحم والبنكرياس والمعدة".

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