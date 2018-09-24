هل تريد التخلّص من النعاس الصباحي؟ إليك الحل!

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة (صحف)

أن تصبح من محبي الاستيقاظ مبكراً من أصعب الأماني التي نطلُبها جميعا ً، فالاستيقاظ مبكراً هو حلم صعب الوصول إليه عند البعض وعادة جيدة ومتكررة عند الآخرين ، ولكن يجب عليك أن تعلم أن المستيقظون مبكرا ليسوا أشخاص خارقين فهم يتبعون نظاما وحياة صحية إذا كنت تريد أن تصبح مثلهم عليك بالدرج فهو الوسيلة الأمثل للاستيقاظ وفق الدراسة. نتابع معا اهم ما ورد في الدراسة.

دراسة حديثة قالت إن صعود وهبوط الدرج لمدة 10 دقائق قد يعزّز النشاط لدى الإنسان الذي يعاني من قلة النوم، أكثر مما تفعله كمية الكافيين الموجودة في كوب من القهوة.

الباحثون أشاروا إلى إن هذه القفزة في مستوى النشاط تكون قصيرة نسبيًا، مؤكدين أنه على الموظفين المُتعبين ممارسة الرياضة لأوقات قصيرة أكثر خلال اليوم، للحفاظ على الطاقة ذات الأمد الطويل.

اختبار تطبيقي على الناس

أستاذ مشارك في الدراسة وتعليقًا على الامر قال، "هناك كثير من الناس يعانون من الحرمان من النوم ويشكون قلة النشاط. النساء في الواقع شكواهن أكثر الرجال". ولمقارنة تأثيرات الكافيين والتمارين على مستوى النشاط، أُجريَ اختبار على 18 طالب جامعي، يتناولون كميات متوسطة من الكافيين. كما كان الشباب يعانون من نقص النوم، بحيث كانت ساعات نومهم لا تزيد عن ست ساعات و نصف الساعة خلال اليوم.

كيف أتت النتيجة؟

الباحثون لَحَظوا أن الذين استخدموا الدرج لمدة 10 دقائق أبلغوا عن مستويات مرتفعة بشكل أكبر من الطاقة، مقارنة مع المجموعة التي تناولت قرص الكافيين. إلى ذلك، تراجع التأثير مع الوقت وكان مستوى النشاط واحدًا لدى المجموعة التي مارست التمرين و تلك التي تناولت قرص الكافيين بعد ساعة من الاختبار.

ممارسة الرياضة أمر ضروري

التمرين أو قرص الكافيين لم يؤثّر على الانتباه أو الذاكرة أو الوقت المطلوب للتفاعل. الدراسة اكدت أن ممارسة الرياضة عدة مرات ولفترات قصيرة خلال اليوم، يمكن أن تُشعر المرء بالنشاط لفترة طويلة.

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