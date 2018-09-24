دراسة: التدخين يزيد خطر الإصابة بالخرف

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

أظهرت دراسة جديدة في كوريا الجنوبية إن خطر الإصابة بالخرف يزداد لدى المدخنين.

وقال معدو هذه الدراسة إن خطر الإصابة بالخرف قل بنسبة 14 - 19 في المئة لدى لمقلعين عن التدخين منذ فترة طويلة والذين لم يدخنوا على الإطلاق مقارنة بالمدخنين.

وتشير الدراسة إلى عدة دراسات أجريت في الثمانينات والتسعينات ووجدت أن التدخين يحد من خطر الإصابة بالزهايمر ولكن هذه الدراسات كانت تمولها عادة شركات التبغ.

وقال دايين تشوي كبير معدي الدراسة من كلية الطب بجامعة سول الوطنية إن ”التدخين معروف بآلاف من نتائجه السلبية على الصحة بما في ذلك الإصابة بالسرطان وأمراض شرايين القلب. ولكن يقل التأكيد نسبيا على تأثير التدخين على أدمغتنا“

وأكد تشوي أن” هناك اعتقاد خاطئ بأن التأثير المنشط للنيكوتين قد يعمل كعامل وقائي من الخرف“.

وأوضح تشوي أن ”النقطة المثيرة للاهتمام هي إمكانية وقف زيادة خطر الإصابة بالخرف المرتبط بالتدخين من خلال الإقلاع عنه“.

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