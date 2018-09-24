خل التفاح سلاحك الأمثل لحرق الدهون والتمتع بقوام رشيق

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

إنقاص الوزن بفاعلية وسرعة دون التعرض لأية أضرار صحية، أمر يصعب على الكثيرين تحقيقه، فعلى الرغم من تعدد أنواع المكملات الغذائية التي تساعد في التخلص من الدهون الزائدة إلا أن القليل منها فقط أثبت فاعليته. ولهذا السبب فمن الأفضل دائما اتباع الأنظمة الغذائية السليمة وممارسة الرياضة، واللجوء إلى تناول الأطعمة التي تزيد من معدل حرق الدهون بالجسم.

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وإليكم فيما يلي السلاح الطبيعي الأمثل لمحاربة الدهون العنيدة، ألا وهو خل التفاح، حيث أثبتت دراسة نشرتها المجلة الطبية للتغذية ونقلها موقع "دايلي هيلث" المعني بالصحة، أن الأشخاص البدناء الذين تناولوا الخبز الأبيض المنقوع في خل التفاح قد انخفض محيط الخصر لديهم بدرجة كبيرة جداً عن نظرائهم ممن تناولوا الخبز الأبيض التقليدي، كما انخفضت الدهون الثلاثية في الدم لديهم.

كما أثبتت الدراسة أن تناول خل التفاح المخفف قبل الوجبات قد يساعدك على تناول كميات أقل من الطعام، حيث سيساعدك ذلك على الشعور بالشبع سريعا. هذا فضلا عن أن خل التفاح يحسن من مستويات السكر بالدم مما يضمن عدم الشعور المتكرر بالجوع الذي يسببه ارتفاع مستوى السكر بالدم.

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