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هل نوع الطعام يشكل خطر الإصابة بالسرطان؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ذكرت دراسة طبية حديثة أن تناول الأطعمة الصحية وتجنب المواد ذات السعرات الحرارية العالية يقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

التقارير البحثية قالت أن الغذاء الغني بالملح والسكر والدهون، يؤدي إلى ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان بمعدل 11%، مقارنة بأولئك الذين يتناولون وجبات صحية، وفقا لدراسة شملت حوالي نصف مليون بالغ.

وأشارت الدراسة إلى أنواع الأطعمة غير الصحية، مثل الكعك والبسكويت والحلويات واللازانيا وكاتشب الطماطم واللحوم الحمراء والوجبات السريعة.

ووجدت النتائج أن الأشخاص الذين تناولوا الطعام الصحي، كانت لديهم فرصة أقل للإصابة بالسرطان، في حين أن أولئك الذين تناولوا الغذاء عالي الدهون والسكر والملح، لديهم "خطر أعلى للإصابة بالمرض القاتل".
 

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